Uncharted, sono previsti sequel per il film con Tom Holland?

I fan hanno da poco ammirato il nuovo trailer di Uncharted, che arriverà in sala a partire dal 17 Febbraio. La notizia dell'adattamento del celebre videogioco con Tom Holland e Mark Wahlberg come protagonisti ha ha sin da subito entusiasmato tutti. Ma ora ci si chiede: arriveranno altri film dopo questo?

La risposta è molto probabilmente sì. Tutti, infatti, si sono detti disponibili a ritornare in un eventuale sequel, in particolare Tom Holland, che si è detto entusiasta circa il progetto e il suo ruolo. In effetti la serie di videogiochi conta circa dieci capitoli, e se non tutti, sarebbe interessante vedere sullo schermo almeno le narrazioni principali. Ma attenzione, perché non ci sono ancora annunci ufficiali circa un possibile Uncharted 2.

In ogni caso questo film sembrerebbe introduttivo, con un focus principale sulla storia delle origini di Nathan Drake. Proprio questo aprirebbe effettivamente le porte a un seguito, ed eventualmente a un vero e proprio franchise. Infatti siamo nell'era delle saghe, e dare il via a una serie di film basati su Uncharted potrebbe garantire alla Sony un successo (quasi) assicurato.

Chissà, intanto vedremo come sono andati i lavori su questo primo capitolo, che sembra promettere molto bene: la scena d'azione più dura girata da Holland sembra che si trovi proprio un Uncharted!