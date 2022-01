Uncharted: il nuovo poster conferma la data d'uscita del film con Tom Holland

Archiviato il successo planetario e sensazionale di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è già pronto a tuffarsi nella sua prossima avventura cinematografica nei panni del celebre Nathan Drake, ovvero il protagonista di Uncharted, film sempre targato Sony e tratto dall'omonima saga videoludica di successo di PlayStation. Ecco il nuovo poster!

Il nuovo poster ufficiale, dove vediamo campeggiare tutti i protagonisti di questa nuova avventura - la prima di Nathan Drake al cinema e vera storia di origini del personaggio - conferma la data d'uscita della pellicola nelle sale statunitensi fissata per il 18 febbraio 2022, ovvero a soli due mesi dal sensazionale successo di SpiderMan No Way Home. In Italia arriverà il giorno prima, 17 febbraio.

La machina del marketing viaggia decisamente a pieno ritmo nelle ultime settimane, poiché Sony Pictures ha diffuso qualche giorno fa anche il secondo trailer di Uncharted. Il film vedrà un giovane Nathan Drake reclutato da Sully per trovare il tesoro scomparso che potrebbe potenzialmente portare Drake da suo fratello maggiore, Sam. Lungo la strada, combatteranno con Moncada (Antonio Banderas) che è alla ricerca dello stesso bottino. L'adattamento di Sony sarà ambientato prima degli eventi del primo gioco e servirà da storia di origine per l'amato personaggio, mentre Drake si imbarca nella sua prima avventura in giro per il mondo insieme a Sully.

Nel cast della pellicola diretta da Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) ci saranno anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Sophia Taylor Ali.

Inoltre, Nathan Drake si prepara a fare il suo ritorno in scena: a partire dal prossimo 28 gennaio 2022 i possessori di PlayStation 5 potranno godersi la Uncharted Legacy of Thieves Collection, che sfrutterà appieno le capacità della console next-gen di Sony. La raccolta segna inoltre l'esordio del brand su PC, in data ancora da definire.