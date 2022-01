Uncharted: il nuovo poster conferma la data d'uscita e cita il videogame Playstation

Quasi a voler festeggiare il trionfo di Spiderman No Way Home come sesto maggior incasso nella storia del box office, Sony Pictures ha pubblicato un nuovo poster ufficiale di Uncharted, prossimo blockbuster con protagonista Tom Holland.

Il poster, disponibile in calce all'articolo, mostra il Nathan Drake di Tom 'Spider-Man' Holland sospeso dalla coda di un aereo cargo, in una citazione letterale della famosa scena di Uncharted 3, il pluripremiato videogame pubblicato da Playstation. La locandina conferma anche la data d'uscita nei cinema italiani, fissata per il 17 febbraio prossimo.

Ricordiamo che Uncharted sarà una storia d'origini ispirata ai videogame e non un adattamento: la storia segue l’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) che viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

