Uncharted, perché è stato scelto un Nathan Drake giovane per il film?

Tom Holland è a Roma, dove si stanno proiettando le anteprime stampa di Uncharted, e il grande giorno si avvicina: il film arriverà infatti in sala a partire dal 17 Febbraio. Ma molte sono ancora le domande che si pongono i fan sull'adattamento del videogame: ad esempio, come mai è stato scelto un Nathan Drake così giovane?

Sembra che dietro questa scelta ci sia proprio lo stesso Tom Holland, che ha parlato con la Sony dicendo che per questa origin story del personaggio potrebbe essere interessante vedere una versione giovane del protagonista, anche in ottica futura. Secondo quanto riportato, il film si andrebbe a collocare da un punto di vista cronologico prima degli eventi dei videogame, esplorando proprio gli inizi di Drake e le sue prime avventure.

Dunque rendere Drake più giovane sarebbe un ottimo investimento in prospettiva, anche perché sembra che siano già previsti dei sequel di Uncharted, che mostreranno un protagonista sempre più esperto. Sembra, inoltre, che la scelta di Holland non sia casuale. L'attore sta vivendo un periodo d'oro, e la Sony questo lo sa bene, e ha quindi colto l'occasione per inserirlo in un nuovo franchise che, considerando la fama dei videogiochi, avrà sicuramente successo con un volto come il suo nel cast.