Uncharted, partono oggi in Germania le riprese del film con Tom Holland!

Ci sono attese che sembrano dover durare in eterno e poi, quando meno te l'aspetti, finiscono: quella per l'inizio delle riprese del film di Uncharted è sicuramente una di queste, nonostante fosse chiaro già da un po' che l'avvio della lavorazione fosse ormai prossimo.

Le cose si erano infatti già smosse da un po' di tempo su quel fronte, e lo stesso Tom Holland aveva lasciato intendere con alcuni post Instagram che fosse ormai questione di giorni prima che si cominciasse a fare sul serio.

Ebbene, pare che quel momento sia finalmente arrivato: oggi sono infatti partite in Germania le riprese del film tratto dalla saga videoludica che ha fatto conoscere al mondo Nathan Drake, che nel film avrà il volto proprio del protagonista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Non è chiaro quanto la pandemia abbia influito sul protrarsi dell'attesa, ma è facilmente intuibile che le restrizioni sugli assembramenti abbiano potuto mettere non poco i bastoni tra le ruote alla produzione. Ora, però, tutto sembra finalmente essere al suo posto: non resta che attendere il momento in cui avremo finalmente modo di vedere i primi scatti trapelati dal set.

Holland, intanto, nei giorni scorsi ci aveva mostrato la sua sedia personale sul set di Uncharted; sempre il buon Tom aveva poi sfoggiato il suo fisico da Nathan Drake in vista delle riprese di Uncharted.