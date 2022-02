Uncharted da oggi al cinema: il film con Tom Holland ha una scena post credit?

Uncharted arriva oggi al cinema in Italia e in diversi altri mercati internazionali: ecco tutto ciò che dovete sapere sul nuovo film con protagonista Tom Holland.

Primo adattamento cinematografico della famosa saga di videogame Playstation, Uncharted è diretto da Ruben Fleischer e include nel cast, oltre a Tom Holland, anche Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas. Il film è stato in produzione per quasi dieci anni in casa Sony Pictures, con tantissimi team creativi che si sono susseguiti di rinvio in rinvio: addirittura, all'inizio Mark Wahlberg su scelto per interpretare Nathan Drake, il protagonista, il cui ruolo successivamente è stato assegnato alla star di Spider-Man.

La storia del film segue l'astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland), che viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che ritiene di essere il legittimo erede della fortuna: se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo ... ma per farlo dovranno imparare a lavorare insieme.

Il consiglio poi è rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda: Uncharted infatti ha ben due scene post-credit, delle quali per evitare spoiler parleremo nel dettaglio nelle prossime ore. Intanto, però, siete avvisati!