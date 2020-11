Uncharted, nuove foto dal dietro le quinte del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

Dopo la splendida notizia della fine ufficiale delle riprese di Uncharted, trasposizione cinematografica della saga videoludica Naughty Dog il cui sviluppo è andato avanti per un decennio, ecco arriva delle nuove foto dal set dell'adattamento con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg.

Sono due immagini, dei dettagli, che vengono da un video dal dietro le quinte. Non mostrano gli interpreti nei ruoli principali ma una mappa e una chiave infilata in un portone antico, sicuramente parte della location segreta che dovrà cercare il nostro Nate durante la sua avventura.



Diretto da Ruben Fleischer, il film racconterà la storia di origine di Nathan Drake e sarà godibile anche dagli spettatori che non si sono mai avvicinati alla saga di videogiochi targata Sony. Ad affiancare Holland nel cast troviamo come già detto Mark Wahlberg, che ricoprirà il ruolo del mentore Victor "Sully" Sullivan, anche lui in veste più giovane rispetto alla controparte digitale.

Che ve ne pare di questo primo sguardo al protagonista? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Vi ricordiamo che, dopo vari rinvii, l'uscita della pellicola è fissata al 16 luglio 2021. Una volta terminate le riprese di Uncharted, a cui ormai non dovrebbe mancare molto, Tom Holland potrà dedicarsi alla lavorazione di Spider-Man 3.