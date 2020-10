Uncharted, non tutti i fan apprezzano Tom Holland come Nathan Drake

Dopo tante peripezie, le riprese di Uncharted sono finalmente partite, e nelle scorse ore sono state divulgate anche le prime immagini ufficiali di Tom Holland come Nathan Drake . Ma se c'è stato in generale un consenso piuttosto ampio per il suo aspetto, non proprio tutti ne sono rimasti soddisfatti...

Quasi non sembra vero, ma la maledizione di Uncharted è stata finalmente spezzata, e dopo mesi e mesi di cambi alla regia, conflitti creativi, rinvii per uno o per l'altro motivo, nel mese di luglio sono partite le riprese della pellicola con protagonista Tom Holland basata sul celebre titolo videoludico targato Naughty Dog.

E proprio a proposito di Holland, quest'oggi ci è stata mostrata la prima foto ufficiale dell'attore nei panni di Nathan Drake, il cacciatore di tesori che l'interprete di Spider-Man porterà sul grande schermo, e non tutti hanno reagito positivamente al reveal.

"Piacere di conoscervi, sono Nate. #Uncharted" ha tweettato nelle scorse ore Holland, condividendo la foto di cui abbiamo parlato. E sebbene sono stati tantissimi i post d'approvazione in risposta al suo, alcuni, come quelli che trovate in calce alla notizia, hanno invece commentato:

"No, non lo sei. Questo è imbarazzante. E dov'è la maglietta mezza infilata nei pantaloni? È letteralmente il dettaglio che fa il personaggio!".

"Ha l'età giusta, ma non sembra avere l'età giusta".

"Ma Drake non doveva essere più vecchio? Voglio dire, mi piace Holland come attore, ma non ce lo vedo a interpretare un badass come Nate di Uncharted".

"Irradia la stessa energia (di un cucciolo contrariato)".

Diversi di questi commenti sembrano avere qualche problema con l'età (effettiva e percepita) dell'attore, mentre c'è chi guarda ai dettagli (come la maglietta) per esprimere il suo dissenso.

Ovviamente, queste sono solo alcune delle reazioni che si trovano sul web, ma voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

La data d'uscita di Uncharted - Il Film è attualmente in programma per il 16 luglio 2021.