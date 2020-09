Uncharted, Nolan North non avrà alcun cameo nel film con Tom Holland

Intervistato da ComicBookMovie per parlare dell'adattamento cinematografico di Uncharted, l'interprete originale di Nathan Drake Nolan North ha rivelato di non essere stato coinvolto nel film targato Sony.

"Non mi hanno contattato affatto" ha spiegato l'attore, anticipando dunque che non avrà nemmeno un cameo nella pellicola. "Ad una parte di me va bene, ma un'altra parte pensa: 'Sarebbe carino se me lo avessero chiesto!' Non è un grosso problema. In realtà non vedo l'ora e penso che tutti dovrebbero attenderlo. Dategli una possibilità. Non abbiamo mai visto Nathan Drake nei suoi vent'anni e Sully nei suoi quaranta. Potrebbe essere interessante. Mi piace il fatto che faranno qualcosa di diverso, e non vedo l'ora di scoprire cosa ne uscirà".

Parlando degli interpreti di Nathan e Sully, North ha fatto un paragone con la sua recente esperienza nel gioco Marvel's Avengers, dove ha vestito i panni di Tony Stark/Iron Man: "Mi piacciono Tom Holland e Mark Wahlberg, guardo volentieri i loro film, perciò lasciate che facciano la loro parte. È come se chiedessi a Robert Downey Jr.: 'Cosa ne pensi di Nolan North che fa un videogioco?' Probabilmente direbbe 'Fantastico! Spero che sia bella che le persone rimangano soddisfatte.' Io la penso così, solo da un'altra prospettiva. Vedo commenti negativi su cose come il casting, ma lasciamoli fare."

"L'errore più grande sarebbe stato provare a trovare qualcuno che assomigli a Nathan Drake, e prendere letteralmente uno dei giochi e trasformarlo in un film - ha aggiunto - I giochi sono già dei film di per sé, perciò è giusto non farlo. Fatemi vedere Nathan Drake nei suoi vent'anni, fatemi vedere qualche licenza artistica e qualcosa di vostro. È quello che ho fatto con Tony Stark, ed è ciò che dovrebbero fare con Nathan Drake."

Intanto, sono emersein rete le prime foto dal set di Uncharted.