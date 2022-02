Uncharted, Nolan North loda Tom Holland: 'Impressionato da lui, non solo come attore'

Passare il testimone ad un altro Nathan Drake per il film di Uncharted è stato inevitabile, per Nolan North: complici gli anni trascorsi dal primo annuncio del film, l'attore è ormai decisamente fuori tempo massimo per risultare credibile nel ruolo del personaggio interpretato nei videogiochi. Ma cosa pensa North del suo erede Tom Holland?

Dopo essersi candidato ad interpretare il padre di Nathan Drake in un eventuale sequel di Uncharted, l'attore ha in effetti rivolto parole d'elogio al suo giovane collega, lodandolo non solo per il suo talento, ma anche per le sue capacità di interagire con i fan durante le riprese.

"Sono stato super impressionato da Tom Holland, non solo per il suo talento, ma anche per il tipo di persona che è, per il modo in cui interagiva con il cast e con la crew. Sulla spiaggia c'erano moltissimi esterni, gente che era lì per vederlo. C'erano orde di ragazze che volevano vederlo all'uscita dal set, lui le salutava e loro urlavano. Ho salutato anch'io e nessuno ha urlato, ma va bene. Forse qualcuna delle loro madri" sono state le parole di Nolan North.

E voi, avete già visto il film di Ruben Fleisher? Siete d'accordo con North sulla performance del nostro Tom? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, come ha debuttato Uncharted al botteghino.