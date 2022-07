Uncharted su Netflix, pessime notizie per i fan: negli USA il film sparisce dal catalogo

Pessime notizie per i fan di Netflix negli Stati Uniti, dato che contrariamente a quanto comunicato nelle scorse settimane, l uscita prevista di Uncharted sulla piattaforma di streaming on demand è stata improvvisamente cancellata.

Il film con Tom Holland e Mark Wahlberg, adattamento cinematografico della popolare saga di videogame Playstation, sarebbe dovuto uscire su Netflix USA da oggi 15 luglio, ma immaginate la sorpresa dei fan quando, allo scoccare dell'ora prevista, Uncharted nel catalogo della piattaforma proprio non si trovava: al suo posto, invece, un messaggio da parte di Netflix che comunicava agli utenti la nuova data d'uscita di Uncharted, rimandando al 19 agosto prossimo.

Insomma, un pessimo risveglio per gli appassionati della saga, che magari avevano cerchiato la data del 15 luglio sul proprio calendario per potere rivedere (o vedere per la prima volta, per quelli che hanno saltato l'uscita nelle sale) l'avventura di Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake. La classica dicitura netflixiana "In arrivo il 19 agosto" è stato un amaro promemoria, dato che il cambio di piani di distribuzione non era stato comunicato nei giorni scorsi. Tra l'altro, sembra che altri mercati abbiano effettivamente ottenuto il film in queste ore, e al moneto non è chiaro come mai Uncharted sia stato rinviato di oltre un mese all'ultimo minuto.

Ricordiamo che Uncharted in Italia non arriverà su Netflix, dato che l'uscita negli USA è garantita da un nuovo accordo tra la piattaforma di streaming e la Sony Pictures che nel Bel Paese non è previsto. I fan italiani potranno vedere il film con Tom Holland su Sky Cinema e in streaming su NOW.