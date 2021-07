Uncharted, Nathan Fillion sul film con Tom Holland: 'Abbiamo aspettato troppo tempo'

Prima che Sony Pictures annunciasse di aver ingaggiato Tom Holland come protagonista del film su Uncharted, il ruolo di Nathan Drake è stato spesso associato al nome di Nathan Fillion, attore che secondo molti fan avrebbe rappresentato una perfetta controparte live-action del cacciatore di tesori.

Lo studio però alla fine ha deciso di procedere in un'altra direzione, scegliendo di incentrare la storia su una versione più giovane di Nathan Drake, e ora che il film è finalmente in arrivo Fillion ha detto per la prima volta la sua sulla questione.

"Il mio unico rammarico è che abbiamo dovuto aspettare così tanto tempo prima di poter effettivamente vedere qualcosa di Uncharted. A parte ciò, penso ormai di essere stato valutato abbastanza" ha dichiarato l'attore a GamingBible, rivelando poi ottimista sul buon esito della pellicola. "Sono piuttosto entusiasta di vedere cosa ne faranno. Adoro i film e quei ragazzi non mi ci hanno mai deluso. Dai, stiamo parlando di Tom Holland e Mark Wahlberg. Ci divertiremo moltissimo."

Diretto da Ruben Fleischer, il film tratto dalla celebre saga videoludica targata Naughty Dog arriverà nelle sale il 18 febbraio 2022. Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutto quello che sappiamo su Uncharted, dalla trama alle foto ufficiali.