Uncharted e Morbius rinviati al 2022! Spostati anche No Time To Die e tanti altri film

Il calendario di Hollywood cambia di nuovo: a conferma delle recenti voci di corridoio, la MGM ha rinviato 007 No Time To Die dal 2 aprile all'8 ottobre e il posticipo del 25esimo capitolo della saga di James Bond ha causato un effetto domino su tutte le altre uscite.

Ad esempio, la Universal ha annunciato che il thriller psicologico della Focus Features/Working Title Last Night In Soho diretto da Edgar Wright e interpretato da Anya Taylor-Joy è stato spostato dal 23 aprile al 22 ottobre. Sony/Columbia Pictures dal canto suo ha rinviato quattro dei suoi film più attesi: Peter Rabbit 2: The Runaway è stato spostato dal 2 aprile all'11 giugno, mentre Cenerentola di Kay Cannon, musical con Camila Cabello e Idina Menzel, è stato spostato dal 5 febbraio al 16 luglio.

Segue Ghostbusters: Afterlife con Carrie Coon e Finn Wolfhard, posticipato dall'11 giugno all'11 novembre, mentre Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg è passato dal 16 luglio all'11 febbraio 2022. Infine il thriller della Universal Ambulance, il nuovo film di Michael Bay, uscirà nel weekend del President's Day il 18 febbraio 2022: il cast include Jake Gyllenhaal, Yayha Abdul-Mateen II ed Eiza González.

Morbius era stato rinviato all'8 ottobre 2021 all'inizio di questo mese, ma adesso arriverà a gennaio 2022.

