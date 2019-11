Uncharted, Mark Wahlberg vestirà i panni di Victor Sullivan nel film con Tom Holland

Stando a quanto riportato dall'affidabile Variety, Mark Wahlberg (Transformers: L'ultimo cavaliere) sarebbe in trattative finali per l'importante ruolo di Victor "Sully" Sullivan nell'attesissimo adattamento cinematografico di Uncharted diretto da Travis Knight e con Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake.

Ironia vuole che proprio Wahlberg fosse inizialmente a bordo del primo progetto di trasposizione di David O. Russell per interpretare Nathan Drake, ma con la Sony che ha cambiato la storia in un racconto d'origini, lo stesso attore ha deciso di voler partecipare in qualche modo all'adattamento, ottenendo nientemeno che il secondo ruolo principale.



L'interprete di Spider-Man - di cui è stata annunciata una nuova e ultima apparizione nel MCU - è stato confermato come volto principale del film. Se tutto andrà come previsto, le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020.

Travis Knight è celebre per aver diretto Bumblebee, spin-off della saga dei Transformers, e sopratutto per essere il presidente della Laika Entertainment, studio di animazione tra i più apprezzati in circolazione che negli ultimi anni ha realizzato pellicole quali Coraline e la porta magica, ParaNorman, Boxtrolls - Le scatole magiche, Missing Link e Kubo e la spada magica, quest'ultimo diretto in prima persona da Knight.

Scritto da Art Marcum e Matt Holloway insieme a Rafe Judkins, Uncharted seguirà le vicende di un giovane uomo che diventerà il cacciatore di tesori reso celebre dalla saga videoludica creata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Playstation. Il film sarà prodotto da Charles Roven e Alex Gartner per la Atlas Entertainment e Avi Arad e Ari Brad per la Brad Productions.