Uncharted, Mark Wahlberg svela un nuovo sguardo al look di Sully

Mentre Sony Pictures ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese di Uncharted, Mark Wahlberg ha deciso di accontentare i fan svelando un'altra piccola anteprima della sua versione di Victor "Sully" Sullivan nel film.

Dopo aver mostrato al mondo un primo sguardo agli iconici baffi del personaggio, l'attore ha ora condiviso su Twitter una foto della camicia che indosserà durante il corso della pellicola, indumento che non potrà che risultare familiare agli amanti della saga videoludica di Naughty Dog.

A partire dai colori, si tratta infatti di una camicia identica a quella indossata da Sully durante le scene flash back del primo incontro tra lui e Nathan Drake. Non a caso il film Sony sarà una sorta di origine dell'avventuriero, con Tom Holland che vestirà i panni di un Nathan Drake molto più giovane rispetto alla controparte digitale.

Diretto da Ruben Fleischer, lo ricordiamo, il film vedrà nel cast anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle in ruoli ancora sconosciuti, per un'uscita nelle sale fissata a luglio 2021.

Nel frattempo Tom Holland, che è da poco sbarcato ad Atlanta per girare il terzo capitolo di Spider-Man targato MCU, ha pubblicato in rete la prima immagine del suo Nathan Drake in Uncharted. Siete soddisfatti del look dei protagonisti finora? Fatecelo sapere nei commenti.