Uncharted, Mark Wahlberg è Sully nel nuovo poster: lui che doveva essere Nathan Drake

Dopo aver visto il nuovo poster di Uncharted dedicato a Nathan Drake, la star Mark Wahlberg ha condiviso sul suo account ufficiale del social network Instagram una locandina inedita del blockbuster Sony Pictures dedicata a Victor 'Sully' Sullivan.

Il poster, che trovate in calce all'articolo, apre immediatamente ad una riflessione sulla travagliata produzione di Uncharted, alla quale Mark Wahlberg è legato da anni: non tutti sanno infatti che l'attore entrò nel progetto basato sul celebre videogame Playstation già nel 2009, quando venne scelto per interpretare il protagonista Nathan Drake. Nella saga di videogame, infatti, Nathan è stato in genere rappresentato come un uomo di circa trent'anni, tuttavia a causa delle difficoltà produttive incontrate dal film in questi anni il progetto ha iniziato a decollare solo nel 2020, quando Wahlberg aveva ormai raggiunto i 48 anni (oggi, a pochi giorni dall'uscita del film, l'attore ne ha 50).

Per questo motivo nel tempo Mark Wahlberg è 'scalato' al ruolo di Sully, il mentore di Nathan, col progetto che è progressivamente diventato tutt'altro e che da adattamento del videogame si è trasformato in una rivisitazione barra storia di origine, che si concentrerà su un Nathan Drake molto più giovane rispetto a quello conosciuto dai fan (motivo per cui la parte è stata affidata a Tom Holland).

Il povero Mark Wahlberg, parlando della lentissima produzione del film e del 'treno Nathan' perso per colpa dei vari ritardi, ha commentato: "Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully. Mi ricorda la situazione con The Fighter: a volte c'è un orologio che ticchetta, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose."

