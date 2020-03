Uncharted, Mark Wahlberg spiega cosa vuol dire perdere il ruolo di Nathan Drake

In una recente intervista con Collider, la star Mark Wahlberg ha anticipato alcuni dettagli relativi ad Uncharted, adattamento cinematografico della Sony Pictures ispirato all'omonima saga di videogame.

Il film è riuscito a sopravvivere ad una produzione a dir poco travagliata, con otto diversi registi prima assunti e poi licenziati: quando l'opera fu messa in cantiere, Wahlberg era stato scelto per il ruolo di Nathan Drake, ma nel corso degli anni la sceneggiatura è stata riscritta per raccontare la storia di un Nathan giovane, che oggi sarà interpretato da Tom Holland.

Tuttavia Wahlberg è tornato nel cast lo scorso novembre, sebbene questa volta nel ruolo secondario di Victor "Sully" Sullivan, celebre aiutante di Nathan. Nell'intervista, la star Wahlberg ha discusso proprio questo aspetto.

"Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully. Mi ricorda la situazione con The Fighter, a volte c'è un orologio che ticchettava, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose."

I commenti di Wahlberg sono straordinariamente schietti: sebbene abbia lodato la sceneggiatura e si sia detto sinceramente entusiasta di poter interpretare Sully, è abbastanza insolito sentire un attore parlare così apertamente del proprio invecchiamento. Nella serie di videogame, Nathan Drake è stato in genere rappresentato come un uomo di circa trent'anni, tuttavia il nuovo film vanterà una versione più giovane del personaggio e Mark Wahlberg oggi ha 48 anni. Le sue parole inoltre ci ricordano ancora una volta da quanto tempo questo film sia in produzione: l'attore entrò nel progetto nel 2009, quando aveva un'età praticamente perfetta per rappresentare il Nathan dei videogame.

Dopo tutte queste traversie, finalmente le riprese inizieranno il mese prossimo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'ingresso di Antonio Banderas nel cast di Uncharted.