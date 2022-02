Uncharted, Mark Wahlberg regala a Tom Holland... un dildo?! Il video esilarante

C'è una chimica particolarissima fra Mark Wahlberg e Tom Holland. Le due star si apprestano a fare scintille sul grande schermo, vista l'imminente uscita di Uncharted. I due sono stati protagonisti di uno strano misunderstanding a doppio senso, quando l'attore di Transformer ha regalato a quello di Spider-Man uno strano oggetto di piacere...

Solo dieci giorni ci dividono dall’uscita nelle sale italiane del nuovo blockbuster d’azione e avventura con protagonista Tom Holland, che negli ultimi tempi si sta costruendo una carriera davvero solida (e cachet molto corposi) nel settore dedicato al grande pubblico. Un successo che lo spinge verso nuovi, giganteschi franchise, mettendolo di fronte al dubbio se affiancare il papabile Kingpin nel prossimo Spider Man o se lasciare definitivamente il posto alle altre incarnazioni di Spider Man. Per ora, sta pensando solo a godersi il successo ancora inesausto di No Way Home e l’imminente uscita della nuova saga che lo vede protagonista.

Tratto dall’omonima saga capolavoro di videogiochi targati Naughty Dog, questo primo adattamento di Uncharted promette l’inizio di un vero e proprio franchise per grande schermo. Al centro della vicenda troviamo Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake, al fianco di Mark Wahlberg che veste invece quelli del suo partner Victor "Sully" Sullivan. La trama del film sarà un’avventura inedita rispetto ai videogiochi e presenterà il primo viaggio intorno al mondo di Nathan e Sully mentre rincorrono il Vascello Moncada di Antonio Bandares e il misterioso tesoro che cela.

I due sembrano aver stipulato un’ottima chimica e una salda amicizia sul set. Wahlberg si è costruito una solida carriera nel campo di numerosi blockbuster, mentre Holland si sta facendo largo in questo settore costantemente in crescita. Un po’ come allievo e maestro, sembrano voler replicare questo rapporto come su schermo così al di fuori del set, con esilaranti episodi di gaffe di cui Holland si rende ogniqualvolta protagonista e con Wahlberg intento a “prenderlo in giro” in merito a uno dei loro primi incontri. Entrambi si stavano allenando duramente per ottenere una forma fisica al meglio in vista delle riprese, tanto che Wahlberg aveva regalato alla sua co-star una pistola massaggiatrice prodotta dalla sua azienda, la Power Plate, e pensata per alleviare lo stress muscolare dopo le pesanti sessioni di palestra.

Holland ha rivelato come fosse rimasto imbarazzato dall’oggetto, credendolo una “pistola del piacere” nel campo dei sex toys. Durante un’intervista, su spinta di Wahlberg, Holland ha raccontato: “Pensavo che Mark mi stesse riaccompagnando a casa per ben altri motivi, oltre alla semplice galanteria... Non lo conoscevo e d’altronde stiamo parlando di Hollywood! Non si sa mai cosa potrebbe capitare”. Divertito dalla reazione, l’attore di Transformers ha voluto quindi “trollare” la sua co-star con un video – che trovate in calce all’articolo – in cui mostra il corretto funzionamento della pistola dopo una delle sue sessioni di allenamento. I due, tuttavia, hanno scherzato e sono stati concordi sul fatto che, effettivamente, molti acquirenti potrebbero aver usato l’oggetto in ben altre situazioni. Tornando seri, Uncharted esce il 17 febbraio nelle sale. Lo aspettate? Ditecelo nei commenti!