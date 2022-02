Uncharted: Mark Wahlberg era allergico a una 'co-star' del film

Ruben Fleischer, regista del film, dopo aver svelato il suo easter egg preferito di Uncharted, è tornato a parlarci della realizzazione del film, rivelandoci un curioso retroscena. A quanto pare, Mark Wahlberg era allergico a uno delle sue co-star, ovvero il gatto "Mr. Whiskers", anche detto "Señor Whiskers" per via delle sue origini spagnole.

Sicuramente la lavorazione di questo adattamento non è stata tra le più fortunate, infatti ricordiamo che il film è rimasto in produzione dal 2008 e che, prima della conferma di Ruben Fleischer, erano stati contattati diversi registi per Uncharted. Inoltre, una volta che i lavori erano finalmente entrati nel vivo, i problemi non sono certo finiti, ad esempio, il protagonista Tom Holland ordinò lo stop riprese, dopo essere andato in burnout a causa degli eccessivi impegni.

Così, un'ulteriore complicazione sul set non era certo una buona notizia, anche se alla fine la questione si è risolta piuttosto facilmente. Ecco come Ruben Fleischer ha raccontato il rapporto problematico tra Mark Wahlberg e il gatto sul set: "È stato complicato girare quelle scene perché Mark non poteva stare vicino al gatto troppo a lungo. Però, alla fine sono stati amichevoli tra loro e non si poteva chiedere di meglio. Infatti, notoriamente non è facile lavorare con gli animali, ma Mr. Whiskers sapeva quando era il suo momento e dava le sue battute perfettamente".

Infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Uncharted e vi ricordiamo che il film arriverà in sala il 17 febbraio.