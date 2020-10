Uncharted, Mark Wahlberg accontenta i fan: eccolo nei panni di Sully!

Sta cominciando ad assumere contorni più concreti questo tanto atteso film di Uncharted: il progetto che porterà sul grande schermo le avventure di Nathan Drake sta finalmente mostrandosi ai suoi fan, che per tanto tempo hanno fantasticato sul modo in cui verrà trasposta la celebre saga videoludica.

Nei giorni scorsi abbiamo finalmente ammirato il Nathan Drake di Tom Holland, che ha diviso critica e fan tra chi lo ritiene perfetto per il ruolo e chi, invece, avrebbe preferito che l'attore mettesse un po' di massa prima di calarsi nei panni del celebre archeologo.

Uncharted, però, non è solo Nathan: grazie a un breve video postato su Instagram in queste ultime ore possiamo infatti osservare per la prima volta Mark Wahlberg nei panni di Sully (al secolo Victor Sullivan), il mentore di Drake che da sempre affianca il protagonista del gioco nelle sue avventure in giro per il mondo.

Wahlberg ha dunque finalmente ceduto alle pressanti richieste dei tanti fan di Uncharted che in questi ultimi giorni avevano sempre più insistentemente chiesto all'attore un piccolo assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo: "Smettetela di chiedermelo, non chiedetemelo, ca**o!" sbotta il povero Mark, con tanto di baffo d'ordinanza, nel brevissimo filmato. Cosa ne pensate? Vi sembra convincente? Diteci la vostra nei commenti!