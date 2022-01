Uncharted, per Kurt Margenau di Naughty Dog 'Tom Holland è un'ottima scelta'

Kurt Margenau, veterano di Naughty Dog che ha diretto vari titoli videoludici della saga di Uncharted, si dice soddisfatto della scelta di Tom Holland per il ruolo del giovane Nathan Drake nel film in uscita tra poche settimane.

Parlando dell'attesissimo film, lo sviluppatore che è stato co-lead designer di Uncharted 4: La fine di un ladro e game director di Uncharted: L'eredità perduta, ha detto la sua sulla scelta di Tom Holland per ricoprire il ruolo di Nathan Drake.

Margenau ha confermato di non aver visto il film in via anticipata, ma di aver visto solo ciò che hanno visto gli spettatori, compreso l'ultimo trailer ufficiale di Uncharted: "Non vedo l'ora di vedere come Tom Holland ha interpretato il personaggio" ha dichiarato. "Sono entusiasta, finalmente ci siamo! Vedremo Uncharted sul grande schermo".

"Penso che Tom Holland sia stato un'ottima scelta" ha proseguito Margenau. "E poi, prendono ispirazione dai videogiochi, quindi è davvero una soddisfazione sapere che li vedremo sul grande schermo".

Nell'intervista, Kurt Margenau non ha menzionato le altre scelte di cast, come ad esempio quella di Mark Wahlberg che sarà Victor 'Sully' Sullivan, ma è certo che si tratta di un parere qualificato, che probabilmente prova a contrastare le opinioni di coloro che ritengono che Holland non fosse il giusto interprete per il ruolo di Nathan Drake.

Atteso nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 17 febbraio, Uncharted sarà un'avventura epica in giro per il mondo che fa da prequel alla saga videoludica e che vede i due protagonisti alla ricerca del 'più grande tesoro della storia'. Un film introduttivo che potrebbe aprire la strada a possibili sequel futuri di Uncharted. Diretto da Ruben Fleischer su una sceneggiatura di Rafe Lee Judkins, Art Marcum e Matt Holloway, il film vede nel cast anche Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.