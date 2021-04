Da Uncharted a John Wick 4, quali sono i film più attesi del 2022?

Quest'ultimo anno è stato a dir poco devastante per quanto riguarda le uscite in sala: tra cinema chiusi e produzioni rallentate o stoppate, sono state davvero tante le release attesissime a far slittare una o più volte la data d'uscita. Nel 2022, però, la musica dovrebbe finalmente cambiare.

Con la pandemia ormai (speriamo!) alle spalle, il prossimo anno dovrebbe riservarci un bel po' di soddisfazioni: pensiamo ad Uncharted, ad esempio, che porterà finalmente sul grande schermo il chiacchieratissimo Nathan Drake di Tom Holland, ma anche a Morbius con Jared Leto e Scream, quinto capitolo/reboot del celebre franchise horror.

In Deep Water vedremo invece un'ultima volta insieme l'ex-coppia Ben Affleck/Ana de Armas, mentre Marry Me ci regalerà una commedia romantica interpretata da due fuoriclasse del genere come Jennifer Lopez e Owen Wilson. Da non dimenticare, inoltre, anche quell'Assassinio sul Nilo attualmente al centro delle polemiche a causa dello scandalo Armie Hammer.

Ma torniamo ai pezzi da 90: il 2022 sarà infatti l'anno del The Batman di Matt Reeves, ma anche del settimo capitolo di Paranormal Activity e degli attesissimi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Captain Marvel 2 (a proposito di Marvel, meglio non dimenticare Spider-Man: Un Nuovo Universo 2). I fan di Keanu Reeves troveranno invece pane per i loro denti grazie a John Wick 4, mentre l'universo DC si espanderà grazie a Black Adam, The Flash e Aquaman 2.

Restiamo in tema franchise: nel 2022 arriverà Mission: Impossible 8, mentre Animali Fantastici 3 ci presenterà finalmente il Grindelwald di Mads Mikkelsen; più di un decennio dopo l'uscita del primo, storico capitolo, invece, James Cameron è pronto a dare alla luce l'attesissimo Avatar 2. Quali di questi film attendete con maggior trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a noi, intanto, Tom Holland ha assicurato che Uncharted sarà un film per tutti, non solo per i gamer.