Uncharted, Jamie Dornan è stato a un passo da interpretare Nathan Drake

Sono usciti da poco alcuni dettagli sul sequel di Uncharted, il film con Tom Holland. Il famoso attore ha interpretato Nathan Drake all’interno della pellicola, ma Jamie Dornan ha rivelato di aver effettuato degli screen test per il film ben prima che Holland fosse scelto come protagonista.

La star di Heart of Stone ha raccontato al Happy Sad Confused Podcast:

“Ricordo di aver fatto un provino per Uncharted anni fa, quando stavano per realizzarlo con un altro regista. È andata bene e c'è stato un momento in cui sembrava che potessi farlo io. Poi tutto è passato in sordina e il regista ha anche rinunciato. Quando ho saputo che l'avrebbero realizzato alla fine ho pensato: "Oh, fantastico, ma ormai sei troppo vecchio. Lo sta facendo Tom Holland, che ha la metà dei tuoi anni.”

È complicato risalire al periodo preciso in cui Dornan avrebbe realizzato gli screen test per Uncharted. Difatti, risulta siano state prese in considerazione parecchie alternative per il ruolo di Nathan Drake, tra cui Mark Whalberg, interprete di Sully all’interno del film.

Alla fine, la pellicola è risultata un successo commerciale, incassando 400 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 120 milioni di dollari. A livello di recensioni (qui potete trovare la nostra recensione di Uncharted), il film è stato pesantemente criticato dalla critica specializzata, mentre ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico generale.