Uncharted: Incassi sopra le aspettative per il primo film targato Playstation Productions

Ebbene sì, dopo le proiezioni degli incassi di Uncharted, che indicavano un successo maggiore rispetto ai 30 milioni inizialmente pronosticati, si può ufficialmente dire che il primo film di Playstation Productions ha superato le aspettative. Infatti, Uncharted ha chiuso il primo weekend con 51 milioni di dollari negli USA e 139 milioni nel mondo.

Per precisione, teniamo a specificare che i risultati raccolti negli USA fanno riferimento a un "weekend lungo", infatti lunedì era il "Presidents' Day", ovvero il giorno di festa dedicato alla commemorazione del compleanno di George Washington, primo presidente degli Stati Uniti.

Resta il fatto che gli incassi ottenuti dall'adattamento cinematografico dell'amata saga videoludica hanno superato abbondantemente le aspettative, nonostante l'accoglienza negativa di Uncharted su Rotten Tomatoes. Comunque, anche da questo punto di vista, Uncharted è riuscito a sorprendere, infatti, se la stampa ha mal digerito l'ultimo blockbuster con Tom Holland, il pubblico sembra adorarlo, visti l'indice di gradimento, sempre di Rotten Tomatoes, pari al 90% e una media voto di 4,4/5. Inoltre, questi risultati sono molto importanti anche per Tom Holland, per la prima volta protagonista in un blockbuster slegato dal MCU.

Dunque, il successo al box office segna un ottimo inizio per la nuova divisione "Playstation Productions", creata da Sony per sviluppare gli adattamenti cinematografici e televisivi delle IP più amate di casa Playstation. Dopo questi incassi, è verosimile aspettarsi la realizzazione di un sequel. Al di là di Uncharted, la prossima creazione di Playstation Productions dovrebbe essere la serie TV di The Last of Us, che però non vedremo prima del 2023.

Infine, vi invitiamo a farci sapere cosa vi aspettate da un eventuale sequel e vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione di Uncharted.