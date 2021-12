Uncharted: guardate il primo poster ufficiale con Tom Holland e Mark Wahlberg!

Nel giorno di Spiderman No Way Home, che esce oggi in tutti i cinema d'Italia, Sony ha pubblicato il primo poster ufficiale di Uncharted, adattamento cinematografico del celebre videogame Playstation.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la locandina è stata diramata sui social da Fandango, sito di vendite di biglietti al quale la Sony nelle scorse settimane aveva affidato la maggior parte della promozione di Spider-Man: No Way Home, tra lunghe interviste a Amy Pascal e immagini. In quello di Uncharted, possiamo vedere i due protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg nei panni di Nathan Drake e Victor Sully, ovvero il personaggio principale della saga Playstation e il suo famoso mentore.

Il film d'avventura della Sony Pictures racconterà la storia del giovane e brillante Nathan Drake, qui alle prese con la sua prima avventura come cacciatore di tesori insieme al mentore e amico fedele Victor "Sully" Sullivan. In una storia epica che attraversa tutto globo in lungo e in largo, i due vanno alla pericolosa ricerca del 'più grande tesoro della storia' mentre alcuni indizi potrebbero portarli sulla strada per scoprire che fine abbia fatto il fratello di Nathan, scomparso anni prima.

Per altre notizie sul film, in uscita a febbraio 2022, guardate il primo trailer di Uncharted.