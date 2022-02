Uncharted, quanto ha guadagnato Tom Holland dal film? Parliamo del suo cachet

Il primo punteggio di Uncharted su Rotten Tomatoes non è positivo. La critica non ha promosso il film, in arrivo nelle sale dal 17 Febbraio, e adesso si resta in attesa del parere del pubblico. A incuriosire tutti è in particolare Tom Holland nei panni di Nathan Drake, protagonista della saga: ma quanto è stato pagato l'attore per il ruolo?

Come sappiamo Holland è l'attore del momento. Il protagonista di Uncharted, infatti, sta vivendo un periodo d'oro, soprattutto grazie al suo Spider-Man, arrivato con un terzo capitolo al cinema a Dicembre. Per No Way Home Holland ha guadagnato cifre esorbitanti, giustificate se si considera la risonanza mondiale della pellicola e i numeri che ha registrato al botteghino. Ma per Uncharted?

Qualcuno potrebbe pensare che per il nuovo film l'attore abbia ottenuto un salario più basso, ma questa informazione potrebbe essere errata. Infatti proprio la fama conquistata con il ruolo di Peter Parker gli avrebbe garantito una paga decisamente più alta, soprattutto su progetti esterni. Ed è per questo che per Uncharted, secondo alcune fonti, Tom Holland avrebbe guadagnato circa 2 milioni di dollari più bonus. Una cifra niente male, che è comunque inferiore al suo attuale salario medio, calcolato al momento tra i 4 e i 5 milioni.