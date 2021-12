Uncharted, nel film con Tom Holland anche Nadine? Speranze per lo spinoff Eredità Perduta

Oltre a mostrare Tom Holland nei panni di Nathan Drake, il primo trailer ufficiale di Uncharted oltre a mostrare Tom Holland nei panni di Nathan Drake ha anche svelato ai fan il debutto di Sophia Ali nel ruolo di Chloe Frazer, ma che fine ha fatto Nadine?

Durante il press tour del suo nuovo film India Sweets and Spices, l'attrice di Grey's Anatomy e Truth or Dare ha fornito qualche piccola anticipazione su Uncharted e sul ruolo di Chloe, che sarà sicuramente pronta a battersi con Nathan per arrivare per prima "più grande tesoro di sempre" (come anticipato dalla trama ufficiale di Uncharted).

"Chloe è un personaggio molto diverso da quelli che ho interpretato finora, il che è stato fantastico per me. Si è trattato di una grande sfida, anche perché ho dovuto imparare l'accento australiano e fare diversi stunt, ma volevo essere in grado di fare tutto personalmente. Volevo sembrare tosta come lo è lei nei videogame, e spero di esserci riuscita." Sebbene Chloe dovrebbe essere l'interesse amoroso di Nathan in questo film, i fan della serie di videogiochi sanno che i due personaggi alla fine rimangono solo amici e decidono di partire per differenti avventure: una di queste è L'eredità perduta, celebre dlc di Uncharted 4: Fine di un ladro.

Sophia Ali ha anticipato che Nadine Ross non sarà nel film di Uncharted, ma anche espresso un desiderio per il futuro della saga cinematografica: "Non presentiamo Nadine in questo film, magari arriverà nel secondo capitolo o nel terzo, chissà. In realtà mi piacerebbe fare uno spin-off su Chloe e Nadine, sarebbe piuttosto incredibile".

Ricordiamo che Uncharted uscirà in Italia dal 22 febbraio prossimo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.