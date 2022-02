Uncharted, il film con Tom Holland è primo in tutto il mondo!

Uncharted è al cinema da pochi giorni e la Sony parla già di un nuovo franchise. Il film tratto dai videogiochi di Naughty Dog ha registrato infatti incassi incredibili. Adesso la pagina uficiale di Uncharted ha annunciato che la pellicola è al primo posto in tutto il mondo!

Nel breve video pubblicato su Instagram vediamo alcuni frame del film, e leggiamo che è adesso disponibile anche in IMAX. "Prendete parte in questa avventura, andate in sala per vivere l'esperienza adesso!" recita la didascalia. Ed è quello che stanno facendo in molti, ovunque si trovino. Infatti gli incassi di Uncharted hanno superato le aspettative, con 51 milioni incassati negli USA nel corso del primo weekend al cinema e 139 in tutto il mondo. Questi numeri hanno reso il film l'apertura più importante di questi primi mesi del 2022. E le prospettive sarebbero ancora più entusiasmati, soprattutto se si dovesse proseguire di questo passo.

In ogni caso la notizia più esaltante riguarda proprio la nascita di un franchise. La Sony, infatti, aveva deciso di attendere qualche giorno per annunciarlo, riservandosi la possibilità di valutare la risposta del pubblico. Ora, di fronte a questi numeri, la casa di produzione e distribuzione si è resa conto di essere davanti a un prodotto di sicuro successo, e ha deciso di investire ancora su Uncharted. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!