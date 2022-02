Uncharted, il film ha scene post-credit? Le parole di Ruben Fleischer

Tom Holland si è stabilito da qualche settimana in vetta al box-office. Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, Holland si è mantenuto in cima al botteghino grazie al film Uncharted, nel quale recita al fianco di Mark Wahlberg. Si tratta dell'adattamento cinematografico della celebre serie di videogiochi.

Holland veste i panni dell'iconico avventuriero Drake, con Wahlberg nei panni di Victor Sullivan, e insieme formano una coppia molto amata dai fan del prodotto videoludico.

Ma il film contiene delle scene post-credit? A parlare di questo dettaglio è stato Ruben Fleischer. Sul nostro sito potete scoprire anche il backstage della scena subacquea con il regista.

Gli spettatori che hanno già visto il film sono al corrente che Uncharted comprende anche una scena post-credit.

Nella sequenza Nathan parla con un mercenario di nome Gage, che racconta di lavorare per Gabriel Roman, villain del primo gioco della saga.

Nathan scambierà il suo anello con una mappa nazista che lo aiuterà a trovare un tesoro. Tuttavia Gage lo inganna e Sullivan torna per salvare la situazione, sfoggiando anche i baffi per i quali è diventato famoso nel gioco.

Si tratta di un preludio al sequel?



Ecco le parole di Fleischer:"Era davvero importante per me che il pubblico sapesse che il film, prima dei titoli di coda, non era la fine del legame tra Nate e Sullivan, e che avrebbero portato avanti la loro amicizia e la loro collaborazione in altre avventure. Per me è stato davvero emozionante girare quella scena e far sapere al pubblico che questa, si spera, non sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero sentito parlare dei due personaggi, e che sarebbero andati alla ricerca di altri tesori, da qualche altra parte in giro per il mondo".



Leggete la nostra recensione di Uncharted, l'atteso primo capitolo cinematografico basato sull'omonima serie videoludica.