Uncharted, il film sarà solo l'inizio per Sony: le parole del presidente Jim Ryan

Il boss di PlayStation, Jim Ryan, ha confessato che il film su Uncharted, oltre alla serie tv su The Last of Us, sono soltanto gli albori del progetto che ha in mente Sony per espandere la propria narrazione ai nuovi media e raggiungere una fetta maggiore e nuova di pubblico. Uncharted vedrà Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Al suo fianco ci sarà Mark Wahlberg nei panni di Victor 'Sully' Sullivan in una storia sulle origini della trama di uno dei marchi più noti del mondo videoludico. Il film attualmente non ha ancora una data d'uscita ufficiale nelle sale italiane.



Nel corso del briefing CES 2021 di Sony, Jim Ryan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Questo è solo l'inizio dell'espansione della nostra narrazione dei nuovi media e in un pubblico ancora più ampio. Sony è una società di intrattenimento creativo e l'intrattenimento non è mai stato così importante".

Arrivano soltanto conferme in questi mesi sull'importante lavoro di Sony, impegnata ad ampliare ulteriormente mondi come quello di Uncharted abbracciando anche altre forme d'intrattenimento come il cinema, o la tv per quanto riguarda The Last of Us.

Tom Holland è noto per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe e ora è pronto ad interpretare un altro personaggio iconico come Nathan Drake.



Il nuovo anno ci ha regalato anche nuove foto di Uncharted con Tom Holland mentre sul nostro sito potete trovare un approfondimento sui videogiochi dal cinema alla tv.