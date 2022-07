Uncharted, il film diventa un franchise? Previsti dei sequel con Tom Holland

Potremmo vedere nuovamente Tom Holland nei panni di Nathan Drake nei prossimi anni. Dopo il debutto cinematografico con il primo film, Uncharted potrebbe trasformarsi in un franchise sul grande schermo, grazie anche all'ottimo risultato al box-office da 400 milioni di dollari, nonostante recensioni contrastanti.

Al momento Sony non ha confermato ufficialmente la produzione di un sequel ma un report di The Ankler sui film in uscita targati Sony riporta che Uncharted è un franchise e il CEO Tom Rothman sarebbe entusiasta di un altro capitolo cinematografico. I fan hanno avanzato una teoria bizzarra: Uncharted sarebbe un sequel di Spider-Man No Way Home, secondo quanto si legge su alcuni social.



Sony conterebbe molto sull'apporto di Tom Holland, secondo quanto si legge:"Sì, Uncharted è un franchise adesso. Sony non ha confermato ufficialmente un sequel ma il film ha registrato incassi di tutto rispetto nonostante la pandemia, incassando 400 milioni di dollari in tutto il mondo e Holland ha discusso della probabilità di un sequel in passate interviste. Lo studio è stato insolitamente silenzioso ma visto che Uncharted è attualmente il terzo adattamento da videogiochi con il maggior incasso nazionale e il quarto in tutto il mondo si può presumere che un'altra avventura di Nathan Drake sia in lavorazione".



Non perdetevi la nostra recensione di Uncharted, il film con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg, tratto dalla famosa serie di videogiochi.