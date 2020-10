Uncharted, è fatta: dopo un decennio, le riprese del film sono finalmente completate!

Dopo oltre un decennio di annunci, conferme, smentite, stop, annullamenti, cambi di registi, cambi di attori, rinvii e chi più ne ha più ne metta, la Sony Pictures è finalmente riuscita a completare le riprese dell'adattamento cinematografico di Uncharted.

Con Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo fedele aiutante e maestro Victor 'Sully' Sullivan, il film uscirà il 16 luglio 2021 dopo aver completato le riprese dopo la riapertura di Hollywood alla fine del lockdown generale degli scorsi mesi.

Nel cast, oltre ai due grandi nomi già citati, ricordiamo anche la presenza di Antonio Banderas in un ruolo sconosciuto, nonché quelle di Sophia Ali (Grey's Anatomy) e Tati Gabrielle (The 100). Ruben Fleischer è l'ultimo regista sopravvissuto agli Hunger Games della produzione, iniziata addirittura nel 2009 e che ha visto susseguirsi un notevole numero di autori. Addirittura nel 2010, dopo il successo di The Fighter, Mark Wahlberg, che all'epoca era stato scelto per interpretare Nathan, aveva coinvolto il regista David O. Russell nel progetto, che avrebbe dovuto scrivere e dirigere.

Tra i tanti nomi che si sono rincorsi, quelli di Chris Pratt (sempre per il ruolo di Nathan, prima che la produzione decidesse di rendere il protagonista più giovane rispetto a quello dei videogame) e dei registi Joe Carnahan, Shawn Levy, Dan Trechtenberg e Travis Knight.

In attesa di un primo trailer, ecco Mark Wahlberg nel look di Sully e Tom Holland nei panni di Nathan Drake.