Uncharted, Everyeye intervista Ruben Fleischer: "Abbiamo rispettato i videogiochi"

In occasione dell'uscita di Uncharted nelle sale italiane, abbiamo intervistato Ruben Fleischer, regista dell'adattamento cinematografico di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg. Tra easter egg e scene d'azione, ecco che cosa ci ha raccontato!

Durante l'intervista, Fleischer ha rivelato di essere un fan di Uncharted da ben prima dell'ingaggio per l'adattamento al cinema: "Ho giocato al primo Uncharted quando uscì e l'ho amato, come tutti, per le incredibili sequenze d'azione. E' molto cinematico e divertente. Poi la mia vita si è fatta sempre più impegnativa tra carriera e famiglia, e ho dovuto accantonare la PlayStation. Ma appena ho avuto questo lavoro ho recuperato tutti i capitoli successivi, per capire cosa avessero combinato Nate e Sully".

Nel film di Uncharted ci sono vari riferimenti e citazioni all'omonima serie videoludica, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Uncharted. Il regista ci ha raccontato l'impegno della produzione nel rispettare fedelmente i videogiochi: "Nell'adattare qualcosa devi cercare di essere fedele al materiale originale il più possibile, ma devi anche far sì che il tutto sia apprezzabile anche per chi non conosce i videogiochi. E' una linea molto sottile" ha spiegato Fleischer. "Ho cercato di inserire degli easter egg all'interno di una storia quanto più fedele possibile ai videogiochi, cercando di rendere interessante la storia al centro del film, sia per i videogiocatori che per i nuovi arrivati".

Nel complesso lavoro dell'adattamento cinematografico, la produzione è stata supportata anche da chi ha lavorato a stretto contatto con i titoli videoludici: Ruben Fleischer ha infatti descritto Naughty Dog e lo staff di PlayStation come "degli ottimi partner per l'intera produzione", confermando che sono sempre stati al suo fianco e hanno collaborato nel pianificare citazioni e dettagli che rendessero davvero autentica la pellicola.

"Uno degli elementi distintivi dei videogiochi Uncharted sono le loro incredibili sequenze d'azione, quindi nel realizzare l'adattamento cinematografico devi assicurarti di presentare un'azione altrettanto stimolante" ha proseguito Fleischer, rivelandoci che una sequenza in particolare, ispirata al gioco, è stata la più impegnativa: "Volevo assicurarmi che avessimo almeno raggiunto, se non superato, quello stesso livello d'azione".

Infine, Ruben Fleischer ha svelato il suo prossimo film che riguarda un'altra serie videoludica di Naughty Dog: "Sto già sviluppando l'adattamento cinematografico di Jak & Dexter con PlayStation. Tra l'altro, la scorsa settimana ho scoperto che Tom Holland ne è un grande fan, quindi chissà... forse potremo lavorare di nuovo insieme!".