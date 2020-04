Uncharted: continua la telenovela sull'uscita del film con Tom Holland

L'atteso film di Uncharted con Tom Holland era stato posticipato di diversi mesi a causa del blocco totale delle riprese, ma alla luce del rinvio di Spider-Man 3 Sony ha deciso di mettere mano al proprio calendario anticipando di qualche mese l'adattamento della saga videoludica targata Naughty Dog.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, l'uscita di Uncharted prevista per l'8 novembre 2021 è stata sostituita con una fissata al 16 luglio 2021, ovvero lo slot occupato in precedenza dal nuovo capitolo dell'arrampicamuri Marvel.

Finalmente una buona notizia per i fan desiderosi di mettere gli occhi sulla versione cinematografica di Nathan Drake, il cui sviluppo travagliato aveva già rimandato il suo arrivo nelle sale di diversi anni a causa del continuo cambio di regia. Affidato definitivamente a Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), Uncharted avrebbe dovuto iniziare le riprese lo scorso marzo.

Vi ricordiamo che, in seguito al posticipo di Spider-Man 3, Disney ha annunciato le nuove date di uscita per Thor: Love and Thunder e Doctor Strange 2, ora in arrivo nelle sale rispettivamente l'11 febbraio e il 25 marzo 22.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai possibili interpreti di Sam in Uncharted - Il film, che ricordiamo vedrà nel cast anche Mark Wahlberg nel ruolo di Sully.