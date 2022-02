Uncharted: cosa svelano le due scene post-credit del film con Tom Holland?

Cosa viene mostrato nelle scene post-credit di Uncharted? Se siete curiosi e non temete gli spoiler, vi raccontiamo nel dettaglio cosa succede alla fine del nuovo film con protagonista Tom Holland, primo adattamento della celebre saga di videogame Playstation.

Come vi avevamo già anticipato, Uncharted include due scene post credit, segnale che evidentemente dimostra quanto la Sony creda nella saga con Tom Holland e Mark Wahlberg: entrambe le scene infatti anticipano nuovi sequel di Uncharted, introducendo anche un personaggio nuovo di zecca interpretato da un volto molto familiare.

La prima scena dopo i titoli di coda è ambientata in una prigione e mostra Sam Drake che sta scrivendo una cartolina indirizzata a Nate: questo conferma che il fratello del protagonista è ancora vivo, ma allo stesso tempo genera molte domande sul perché si trovi in prigione (i fan della saga ricorderanno che nel videogame Uncharted 4: A Thief's End Sam ha trascorso diversi anni in una prigione a Panama). La seconda scena dei titoli di coda è più lunga e vede Nate cercare di concludere un accordo con un personaggio misterioso di nome Roman, che è quasi certamente Gabriel Roman del videogame Uncharted: Drake's Fortune: Sully irrompe nella scena, con tanto di baffi, ma quando i due tentano di scappare vengono ostacolati da una figura fuori campo che gli spettatori non possiamo vedere. La clip si conclude con i due protagonisti che alzano le mani in segno di resa.

A giudicare dagli eventi della scena dei titoli di coda, dunque, la Sony annuncerà presto un sequel di Uncharted, o almeno ha in programma di proseguire le avventure del Nathan Drake di Tom Holland: voi sperate che il film avrà un secondo capitolo? Ditecelo nei commenti.

