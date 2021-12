Uncharted, cos'è successo a Sam Drake e perché non è nei trailer?

C'è grande eccitazione introno ai nuovi trailer che anticipano l'uscita di Uncharted, il primo adattamento cinematografico del capolavoro videoludico di Naughty Dog, con Tom Holland pronto a buttarsi in una nuova saga di blockbuster nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake. Ma di suoi fratello Sam non c'è traccia.

A giudicare da tutti i progetti che sta portando avanti, Tom Holland si attesta come nuova, giovane promessa del panorama dei blockbuster hollywoodiani ad high budget. Nonostante il ruolo sempre più centrale che verrà dato a Tom Holland nel MCU, non si è tirato indietro di fronte all’ambizioso progetto di un primo adattamento di Uncharted cui, quasi sicuramente, seguiranno altri capitoli. Di recente abbiamo visto un trailer di Uncharted davvero emozionante, ma i fan più pignoli e attenti si sono resi conto di un importate dettaglio: o meglio, della sua assenza. Entrambi i trailer finora pubblicati facevano specifico riferimento al fratello di Nathan, Sam Drake, che è stato introdotto in Uncharted 4: Fine di un ladro.

Nonostante i molteplici riferimenti, in realtà non si è ancora presentato nei trailer che mostrano Tom Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake, al fianco di Mark Wahlberg nei panni del suo partner Victor "Sully" Sullivan. La trama del film sarà un’avventura inedita rispetto ai videogiochi e presenterà il primo viaggio intorno al mondo di Nathan e Sully mentre ricorrono il Vascello Moncada di Antonio Bandares e il misterioso tesoro che cela. Nei videogiochi, Sam Drake è interpretato da Troy Baker dal quarto capitolo, per poi apparire anche in Uncharted: L'eredità perduta.

È il fratello maggiore di Nathan e suo compagno cacciatore di tesori, che Nathan pensava fosse morto 15 anni prima. Stavano scappando da una prigione panamense in cui si erano infiltrati mentre erano sulle tracce del tesoro di Gunsway Heist. Sam è stato colpito e Nathan, credendo che le sue ferite fossero fatali, lo lasciò indietro. Si sono riuniti per recuperare con successo il tesoro perduto del Capitano Henry Avery e sono poi rimasti l’uno nella vita dell'altro, ricostruendo il legame che avevano da bambini. Sam è una persona complicata che si è lasciata consumare dalla caccia ai tesori. Non ha cercato suo fratello Nathan finché non gli è tornato utile.

Sam avrebbe potuto raggiungerlo molto prima, ma invece si è concentrato così tanto sul tesoro che ha messo la caccia al di sopra di suo fratello e persino del suo stesso benessere. Finora non è stato annunciato alcun attore nel ruolo di Sam in nessuno dei materiali promozionali. Il film uscirà all'inizio del 2022, quindi sembra che fino ad allora terranno l'identità di Sam ben nascosta. Ma ci potrebbero essere altre potenziali spiegazioni per questa segretezza. E cioè che Sam in realtà non sarà affatto presente nel film se non attraverso le storie, fungendo piuttosto da MacGuffin, una presenza fantasma che motiverà Nathan durante la caccia, per poi essere introdotto, come nei videogiochi, con eventuali sequel. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!