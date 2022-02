Uncharted continua il dominio box office: ancora primo in classifica nel secondo weekend

Tom Holland ha passato il testimone a Tom Holland: dopo aver dominato il box office con Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures ha trovato un'altra gallina dalle uova d'oro in Uncharted, che si appresta a chiudere al primo posto in classifica anche il nel suo secondo week-end di programmazione.

Secondo i dati appena pubblicati dai principali analisti del settore, infatti, l'adattamento cinematografico dell'omonimo videogame Playstation guidato da Tom Holland e Mark Wahlberg manterrà un'ottima presa anche nel suo secondo fine settimana, durante il quale dovrebbe incassare tra i $23 milioni di dollari e $25 milioni di dollari nei soli Stati Uniti dopo un secondo venerdì da $6 milioni, -61% rispetto alla scorsa settimana. Entro domenica, il film diretto da Ruben Fleischer dovrebbe attestarsi intorno agli 83,1 milioni di dollari complessivi nel mercato nord-americano.

Il regno della Sony però, che va avanti praticamente da dicembre scorso grazie al terzo film di Spider-Man co-prodotto con i Marvel Studios, sembrerebbe destinato a giungere a conclusione a cominciare dal prossimo week-end: The Batman infatti esordirà negli USA dal 4 marzo prossimo, e secondo i dati raccolti il nuovo cinecomic DC Films dovrebbe debuttare con un incasso tra i $100 e i $115 milioni di dollari nei soli Stati Uniti; addirittura, stando alle stime delle cifre a livello globale, il film con Robert Pattinson 'rischierà' di siglare il miglior esordio di sempre per la saga di Batman.

La vittoria di Uncharted comunque finora è stata netta, al punto che la Sony Pictures ha già iniziato a parlare di franchise: a questo punto i fan non aspettano altro che l'ufficializzazione di un secondo capitolo che appare quanto mai certo.