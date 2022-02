Uncharted, chi doveva essere Nathan Drake prima di Tom Holland?

Uncharted è primo in tutto il mondo. Arrivato in sala il 17 Febbraio, in meno di una settimana il film tratto dai videogiochi di Naughty Dog ha conquistato la vetta della classifica. La scelta di un Nathan Drake giovane, nonostante i dubbi iniziali, ha ripagato. Ma chi avrebbe dovuto interpretare il personaggio prima di Tom Holland?

Le opzioni sono diverse. I tre favoriti del pubblico inizialmente erano Nathan Fillion, Brett Dalton e Hensen Ackles. Il primo, conosciuto per Firefly di Whedon, ha sicuramente l'attitude perfetta per interpretare un maturo e sicuro di sé Nathan Drake. In effetti nel suo caso, come per gli altri due colleghi, i fan avevano lanciato delle petizioni, portando all'attenzione della Sony i tre attori. Fillion e Dalton avevano anche apertamente aderito alle campagne online, mentre Ackles, in trattativa per altri progetti, se ne era disinteressato.

Ad andarci più vicini sono stati invece Mark Wahlberg e Chris Pratt. Il primo infatti è diventato Sully nel film del 2022, ma avrebbe dovuto interpretare proprio Drake nell'adattamento su cui si stava lavorando nel 2010. Infatti l'attore aveva effettivamente accettato il ruolo, e sarebbe stato diretto da O’Russel. Tuttavia il tempo passava a la produzione era ferma, e così Wahlberg decise di lasciare il progetto. Qualche tempo dopo, tuttavia, si è tornati a lavorare su Uncharted, ma Drake è stato ringiovanito: è qui che si è deciso di reinserire Wahlberg, ma questa volta come Sully.

Chris Pratt, invece, era stato raccomandato da Nolan North. Secondo North, infatti, l'attore aveva la faccia giusta per il ruolo. E in effetti sembra che gli sia stato anche offerto, ma l'attore ha rifiutato a causa di impegni. Vi sarebbe piaciuto vedere Pratt al posto di Holland? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di Uncharted!