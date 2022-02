Uncharted: a caccia del tesoro di Tom Holland con HumanSafari e MikeShowSha!

L'account ufficiale di Sony Pictures Italia ha diffuso un gustosissimo video in cui i due celebri gamer online HumanSafari e MikeShowSha sono stati invitati a partecipare a una particolarissima caccia al tesoro, tra location senza tempo ed enigmi da risolvere. Tutto questo per Roma, dove Tom Holland si è recato per promuovere l'uscita di Uncharted.

I due gamer, che nel corso della loro carriera in rete si sono messi alla prova diverse volte con i vari gameplay dei videogame di Uncharted (li potete trovare sui rispettivi canali YouTube dei due), sono stati i protagonisti di una appassionante caccia al tesoro, dove tra la risoluzione di indizi ed enigmi sono stati condotti fino a un bar, dove ad attenderli c'era nientemeno che Tom Holland, qui nell'insolita veste di barman. Holland rivela quindi di essere stato lui a organizzare la caccia al tesoro e chiede ai protagonisti se vogliono sapere quale sia il tesoro.

"Il tesoro è l'esperienza fatta, l'avventura. E' esplorare luoghi che non avete mai visto prima! E se andrete al cinema a vedere Uncharted il 17 febbraio, scoprirete che c'è molto alto da esplorare". Dopo aver preparato dei cocktail ai suoi ospiti, questi notano un'altra persona all'interno del bar, il cliente è Ruben Fleischer, regista di Uncharted.

Come detto, il film uscirà nelle sale italiane domani, 17 febbraio, ma sono già disponibili le prime analisi al box-office di Uncharted; queste indicano che il blockbuster con Tom Holland dovrebbe incassare all'esordio oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo, dei quali 40 milioni di dollari dai 47 mercati internazionali per i quali ha una data d'uscita. Il film ha già incassato 22 milioni di dollari nello scorso fine settimana, quando è uscito in 15 mercati tra cui Regno Unito, Russia e Spagna, dove si è classificato al primo posto; ha fatto bene anche in Ucraina, nonostante la minaccia delle forze russe di cui si parla da settimane.

