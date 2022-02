Uncharted: ecco la nuova action figure con Tom Holland

Per celebrare il nuovo film con protagonista Tom Holland, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Uncharted, è stata annunciata da poco l'action figure ufficiale di Nathan Drake.

La statuetta, ora disponibile per il preordine da parte di Diamond Select Toy, raffigura il celebre avventuriero creato dalla Naughty Dog nel 2007, interpretato nel nuovo film da Tom Holland. Progettata da Yuri Timg e scolpita da Gentle Giant Studios, l'action figure di Nathan Drake presenta 16 punti di articolazione, oltre a parti e accessori intercambiabili, ed è alta circa 18 centimetri. Questa la descrizione ufficale:

"L'astuto Nathan Drake (Tom Holland), viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor 'Sully' Sullivan (Mark Wahlberg), per recuperare una fortuna accumulata da Magellano e scomparsa da 500 anni. Quella che però inizia come una semplice rapina si trasforma in una ricerca intorno al mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Santiago Moncada (Antonio Banderas)".

La "Nathan Drake Deluxe Action Figure" è ora disponibile per il preordine presso i rivenditori selezionati ad un prezzo di 24,99 dollari, mentre la sua uscita è prevista nell'autunno 2022. Il film di Uncharted è arrivato nelle sale italiane il 17 febbraio, dopo numerosi rinvii, ed è diretto da Ruben Fleischer, che abbiamo intervistato in esclusiva.