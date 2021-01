Uncharted, 5 scene dei videogiochi che vorremmo nel film

Dopo tanti posticipi e cambi in cabina di regia, finalmente l'attesissimo adattamento cinematografico di Uncharted è stato interamente girato, diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) e interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg, attualmente in fase di post-produzione e con un'uscita prevista l'11 febbraio del 2022.

Data l'idea di strutturare il film come un episodio d'origini del personaggio, motivando così la scelta di un interprete giovane e prestante come Tom Holland, il progetto non sarà una trasposizione diretta dei videogiochi ma quasi certamente conterrà diverse scene iconiche della saga revisionate in chiave cinematografica live-action per adattarsi alla trasposizione.



Gran parte del punto di partenza del film saranno Uncharted: L'inganno di Drake e Uncharted: Fine di un Ladro, rispettivamente terzo e quarto capitolo del franchise videoludico dove è stata approfondita l'infanzia e l'adolescenza del protagonista Nathan Drake e il suo incontro col mentore e amico Victor Sullivan.



Ad ogni modo, nel film di Uncharted e nei prossimi ed eventuali capitoli di un possibile franchise cinematografico vorremmo almeno vedere cinque scene iconiche che hanno segnato la fortuna della saga, e per la precisione:



- La scena del flashback con il giovane Nate a Cartagena, in Colombia (Uncharted 3)

- L'inseguimento a Cavallo nello Yemen (Uncharted 3)

- L'inseguimento in moto (Uncharted 4)

- Lo schianto aereo (Uncharted 3)

- Il disastro del Treno (Uncharted 2)