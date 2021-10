Uncharted: 5 easter egg che ai fan dei videogiochi non possono sfuggire

I fan dei videogiochi oggi hanno potuto dare un primo sguardo al trailer di Uncharted. C'è tanta aspettativa per film, che vedrà Tom Holland nei panni di Nathan Drake, soprattutto da parte di chi il franchise già lo conosce bene. E proprio questi ultimi avranno notato 5 easter egg nel primo trailer del film. Ecco di quali parliamo!

La scena dell'aereo e nel bar

La scena dell'aereo dell'inizio e quella del bar, in cui vediamo Nathan Drake che prepara un drink, citano entrambe Uncharted 3. In particolare la seconda la ricorderete sicuramente come una delle migliori scene di combattimento nel terzo capitolo del videogioco. Le ambientazioni sono curate benissimo, e un altro personaggio appare nel lounge bar del film: Sully, il mentore di Nathan. Nei videogiochi, in verità, i due si conoscono molto prima, ma per la dinamica della pellicola, spostare in avanti questo incontro potrebbe rivelarsi vincente

Il galeone e il sottotesto piratesco

E' indubbio che ci sia un sottotesto piratesco, non solo da un punto di vista narrativo, ma anche visivo. Nel corso del trailer il nostro protagonista sembra trovare un galeone pirata in una grotta marina. E' una scena che abbiamo già visto nel quarto gioco di Uncharted, ed è proprio qui che Nathan Drake trovava il tesoro del pirata Henry Avery, ma in questo caso potrebbe trattarsi semplicemente di una citazione, e non la destinazione ultima che li porta al tesoro.

E Sam Drake?

Sam viene ripetutamente citato nel trailer. Sully, infatti, sembra conoscerlo, e dice a Nathan che una volta raggiunto il famoso tesoro di Magellano, troveranno sicuramente anche Sam. Il giovane Drake dunque spera alla fine di questa avventura di potersi ricongiungere con il fratello. Ci riuscirà? Chissà. Intanto il mistero resta l'attore che interpreterà Sam.

Il ruolo di Chloe

I fan dei videogiochi ricorderanno questo personaggio. Si tratta del primo interesse amoroso di Nathan. Arrivata nel secondo gioco, non abbiamo mai scoperto come i due si siano incontrati, cosa che potrebbe invece essere rivelata nel film. In ogni caso si tratta di un personaggio di cui non ci si può fidare fino in fondo.

Nate sul motoscafo

Si tratta di un'altra citazione, ancora una volta a Uncharted 4, in cui l'avventura porta Nathan su un motoscafo. E' proprio in Fine di un ladro che vediamo questa specifica ambientazione, che somiglia molto a quella che ammiriamo nel film, solo che nel gioco Nate è con Sam, insieme al quale esplora un vasto arcipelago a caccia di tesori.

Il film è atteso per il Febbraio del 2022. Se siete curiosi di saperne di più, ecco tutto ciò che sappiamo su Uncharted fino ad ora.