Uncharted 2, che fine ha fatto il sequel con Tom Holland? Parla il produttore

Prequel live-action del famoso videogioco, Uncharted è arrivato sul grande schermo con Tom Holland nei panni dell'iconico Nathan Drake e Mark Wahlberg come il suo fedelissimo compagno di avventure Victor Sullivar. Grandi erano le aspettative, ma il botteghino non ha retto a un budget iniziale troppo alto: ma ci sarà davvero un sequel?

I tiepidi risultati non spingono verso una risposta positiva, ma da parte del produttore contrariamente c'è l'intenzione di portare ancora una volta sul grande schermo Nathan Drake di Tom Holland ( sapevate quale attore è stata la prima scelta per Nathan Drake in Uncharted?). Le parole del produttore Charles Roven non lasciano adito a dubbi: Uncharted avrà una seconda occasione.

"Ci siamo divertiti moltissimo con Uncharted - ha detto Roven a The Hollywood Reporter - Ai fan il film è piaciuto molto e anche alle persone che non sapevano nulla del gioco è piaciuto molto il film. Quindi stiamo sicuramente cercando di realizzarne un altro”. Dichiarazioni incoraggianti, ma al momento, non c'è ancora nulla di concreto per Uncharted 2: il primo film lascia tutto lo spazio per nuove avventure sul grande schermo, dunque ci sono tutti i presupposti per un sequel. Se così fosse sembrerebbe scontato il ritorno di Holland nei panni di Nathan Drake mentre Mark Wahlberg ha una sola condizione per tornare nel sequel di Uncharted.

Adesso che a Hollywood il clima è più sereno, forse verranno mossi i primi passi verso Uncharted 2.