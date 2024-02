Uncharted 2 pronto a partire? Mark Wahlberg:'Mi hanno detto di farmi crescere i baffi'

Mark Wahlberg sarà uno dei protagonisti anche del sequel di Uncharted, il film che porta sul grande schermo il celebre videogioco e che ha debuttato nel 2022 con Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake. Wahlberg tornerà nel ruolo di Victor 'Sully' Sullivan e ha svelato un dettaglio che riguarda il look del suo personaggio.

Intervistato da Screenrant, Mark Wahlberg ha raccontato che la produzione lo ha chiamato per informarlo di una nuova caratteristica di Sully:"Ho appena ricevuto una chiamata oggi in cui dicono di aver ricevuto lo script. Non posso farmi crescere una vera barba e baffi ma hanno detto 'Comincia a farti crescere i baffi. Ci vorrà un po' di tempo'. Sarei interessato a vedere com'è la storia e dove ci porterà quell'avventura. Ma sono entusiasta: so che il pubblico ha davvero amato il primo, quindi vedremo". Anche a dicembre Mark Wahlberg aveva aggiornato i fan su Uncharted 2, in attesa di novità dalla produzione.



In effetti, il pubblico ha accolto con grande entusiasmo Uncharted, permettendo al film d'incassare oltre 407 milioni di dollari in tutto il mondo, con una percentuale del 90% su Rotten Tomatoes. Risultati strabilianti e che hanno aperto le porte ad un seguito. Tuttavia, nonostante la positività di Wahlberg sul progetto, non ci sono ancora notizie ufficiali sul sequel.



Nel frattempo potete rispolverare la nostra recensione di Uncharted, il film diretto Ruben Fleischer del 2022 con Tom Holland e Mark Wahlberg.