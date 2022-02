Uncharted 2, parla Mark Wahlberg: 'Girerei un sequel solo se...'

Dati gli ottimi incassi del film, la Sony ha subito parlato di un sequel di Uncharted, che darà vita a un nuovo franchise. Mark Wahlberg, interprete di Sully nel film, ha parlato di questa possibilità, ammettendo di non essere un grande amante dei sequel. Ecco cosa ha detto.

Come sappiamo Tom Holland si trova in un periodo d'oro, tra il successo di Spider-Man: No Way Home e quello di Uncharted. Ma il suo collega nell'ultimo film non è di certo meno abituato a prendere parte a franchise di successo. Wahlberg è infatti apparso in diversi film dei Transformers, ed è tornato per un altro capitolo di Ted.

Nel corso dell'intervista con Pinkvilla, è stato chiesto a Wahlberg se sarebbe tornato in un ipotetico seguito di Uncharted, e pur dicendosi "non amante dei sequel" l'attore ha ammesso che un altro film tratto dai celebri videogiochi di Naughy Dog non sarebbe fuori questione.

Ha in seguito paragonato il successo di Uncharted con quello di Transformers e Ted. "Se i fan amano davvero il film e ne desiderano un altro e lo richiedono e possiamo renderlo più bello del primo, allora lo farei anche se non sono davvero nel business dei sequel. Ho girato un sequel di Transformers perché faceva parte del mio contratto e poi ho realizzato un sequel di Ted."