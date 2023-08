Uncharted 2, finalmente nuovi aggiornamenti sul tanto atteso sequel con Tom Holland

In attesa di novità sulla produzione di Spider-Man 4, l'altro atteso sequel di Tom Holland in collaborazione con Sony Pictures, il produttore Charles Roven ha finalmente fornito nuovi aggiornamenti su Uncharted 2, secondo capitolo dell'adattamento live-action del famoso videogame Playstation.

Nel corso di una recente intervista promozionale con l'Hollywood Reporter, infatti, Roven ha confermato che l'interesse verso un sequel di Uncharted è molto alto, considerato il successo che il primo film ha ottenuto nonostante un'uscita programmata durante la pandemia, e ha aggiunto: "Ci siamo divertiti molto a fare quel film. Ai fan è piaciuto molto, ma la grande vittoria è stata riuscire a coinvolgere anche le persone che non sapevano nulla del videogioco originale. Quindi stiamo sicuramente cercando di farne un altro, è tutto quello che posso dire al momento."

Uscito nelle sale durante un periodo difficile per i cinema di tutto il mondo, Uncharted è riuscito comunque ad incassare 410 milioni di dollari in tutto il mondo, e sebbene un sequel del film non sia stato ancora annunciato ufficialmente il finale del primo capitolo lasciava intendere nuove avventure future per l'avventuriero protagonista Nathan Drake. Ricordiamo che il film è tratto dall'acclamata serie di videogame targati Naughty Dog, casa di sviluppo attualmente a lavoro con HBO per la seconda stagione di The Last of Us, serie tv tratta da un altro videogame della scuderia.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Uncharted è disponibile in streaming su Netflix.