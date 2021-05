Unchaerted, Tom Holland omaggiato dal Nathan Drake originale: 'Straordinario'

Mentre tutti aspettiamo quantomeno di vedere un primo trailer del film Uncharted, l'attore originale che ha impersonato il personaggio per la celebre saga videoludica, Nolan North, ha già fatto i suoi vivissimi complimenti a Tom Holland, che interpreterà una versione più giovane e inesperta del personaggio nel film in arrivo prossimamente.

Nolan North ha prestato la propria voce a Nathan Drake in cinque videogame della serie Uncharted, quindi è lecito presupporre conosca bene il personaggio. Nel corso di un podcast gli è stato quindi chiesto cosa ne pensasse della scelta di Tom Holland come giovane Drake.

"E' una persona entusiastica, è così atletico, è anche un ballerino straordinario. Ha fatto un sacco di acrobazie con le imbracature di sicurezza, ha fatto molti dei suoi stunt personalmente. La sua intelligenza fisica è fuori scala, il modo in cui si muove..."

North ha effettivamente incontrato Holland proprio sul set di Uncharted dove ha potuto apprezzarlo con i suoi occhi: "Mi hanno fatto viaggiare fino al set in Spagna, ho potuto fargli visita e anche al regista. E' un ragazzo super gentile, un super ragazzo. Ed è un grande fan di Uncharted".

A causa della pandemia di coronavirus, la Sony ha rimandato ancora l'uscita di Uncharted e adesso il film è programmato per il 2022. Esattamente il 18 febbraio 2022. Si tratta dell'ennesimo cambio di rotta per il film, la cui lavorazione risale ormai al lontanissimo 2009. Da quando è stato finalmente completato, Uncharted è già passato dal 5 marzo 2021 all'8 ottobre 2021, e dal 16 luglio 2021 a febbraio 2022, senza dimenticare che inizialmente era previsto addirittura per il 2016 e poi per il 2017.

