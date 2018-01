Una teoria shock sui piani di J.J. Abrams per Cloverfield 3!

Il franchise di Cloverfield è differente, per quanto riguarda il marketing e la campagna promozionale delle produzioni hollywoodiane. Dai trailer a sorpresa alle campagne di viral marketing,ha contribuito a fare in modo che l'arrivo di qualsiasi film di Cloverfield, potesse scatenare l'hype nei fan.

Cloverfield 3, film precedentemente noto con il titolo di God Particle, (potenzialmente Cloverfield Station) non fa eccezione, e potrebbe persino alzare l’entusiasmo, specialmente con le notizie che potrebbero arrivare da Netflix.

Il mistero del "Cloververse" è iniziato con Cloverfield, quando il suo primo teaser trailer è stato divulgato con Transformers il 3 luglio 2007, sorprendendo il pubblico senza nemmeno fornire un titolo, semplicemente mostrando la data di rilascio - che sarebbe stata il 18 gennaio 2008 - alla fine del video promo. Il titolo sarebbe arrivato in un secondo trailer, seguito da un Alternate Reality Game interattivo che includeva una serie di siti di marketing virali, come www.tagruato.jp, o la creazione di pagine MySpace per ciascuno dei personaggi principali del film.

Le voci di un sequel di Cloverfield giravano da anni, ma i fan sarebbero stati ancora una volta colti di sorpresa il 15 gennaio 2016, quando un misterioso trailer di un film con John Goodman e Mary Elizabeth Winstead è stato allegato in conclusione di un film, con il titolo 10 Cloverfield Lane - un film che uscirà meno di 2 mesi dopo. Poco dopo, il sito ARG tagruato.jp è stato aggiornato di nuovo e ha iniziato a fornire suggerimenti ai fan sul retroscena di alcuni dei nuovi personaggi.

Ora, la prossima puntata del Cloververse, film che in precedenza era intitolato God Particle, ha ufficialmente avviato la propria campagna ARG, con tagruato.jp che carica ancora nuovi indizi, ma non ci sono ancora notizie sul titolo ufficiale del film e nessun trailer in vista. Paramount e J.J. Abrams stanno di nuovo programmando qualcosa di speciale per questo nuovo film di Cloverfield?

Originariamente doveva uscire nel febbraio 2017, ma è stato prima rinviato a ottobre 2017, poi di nuovo a febbraio 2018, e infine alla data attualmente ufficiale, 20 aprile 2018. Durante questa transizione, ha perso anche il titolo, anche se una recente scoperta suggerisce che il titolo attuale potrebbe essere Cloverfield Station.

Il più recente sviluppo di questa intricata rete del Cloververse è la notizia che Paramount è in trattative con Netflix, a indicare che il film potrebbe ancora avere alcuni colpi di scena inaspettati.

E cosa c'è di più sorprendente di un trailer e di un titolo inaspettati, con una premiere di Netflix a sorpresa? In effetti, il film potrebbe potenzialmente ancora rendere ufficiale la data di uscita del 2 febbraio. Con gli utenti Netflix che vedevano Cloverfield Station comparire sulla loro prima pagina Netflix.

Dopotutto, sia per Cloverfield che per 10 Cloverfield Lane, l'ARG è partito dopo che il trailer e il titolo sono stati rivelati, ma questa volta è già in anticipo di mesi rispetto alla data di uscita prevista, prima del trailer o del titolo cioè. Se la data di rilascio rimarrà veramente il 20 aprile, l'ARG sarà molto più lungo di quanto non fosse per 10 Cloverfield Lane, sebbene l'ARG originale per Cloverfield si sia allungato di alcuni mesi, quindi potrebbe essere più in linea con quello.

Finché ARG non fornirà abbastanza indizi, non sarà chiaro cosa stia effettivamente succedendo con questo film, e anche se andrà a Netflix, alla fine, potrebbero comunque accadere un certo numero di cose, ma è innegabile che avere l'annuncio del titolo ufficiale del film attraverso Netflix sarebbe un dettaglio in linea con il passato del Cloververse.