Una Serata con Beverly Luff Linn: trailer e poster per il nuovo film con Aubrey Plaza

La Universal Pictures Content Group ha pubblicato online il primo trailer ufficiale e un secondo poster per la commedia Una Serata con Beverly Luff Linn.

Il film, diretto da Jim Hosking (The Greasy Strangler, Renegades), è stato scritto a quattro mani da David Wike (Out There) e dallo stesso Hosking. Il cast comprende Aubrey Plaza (Legion), Jemaine Clement (Milo Murphy's Law), Emile Hirsch (Trollhunters: Tales of Arcadia) e Craig Robinson (Ghosted).

Dopo essere stata licenziata dal suo intrigante marito Shane Danger (Emile Hirsch), l'insoddisfatta Lulu Danger (Aubrey Plaza) rimane sbalordita quando uno spot televisivo del programma "Una serata con Beverly Luff Linn" rivela un uomo misterioso proveniente dal suo passato (Craig Robinson). E mentre la sua vita familiare va a rotoli, Lulu coglie l'opportunità di scappare alla ricerca di questo suo uomo misterioso - e a quel punto tutto diventa incredibile.

Il film è descritto come "una storia di amore, furto, nuoto atletico e di un irripetibile evento magico". Una serata con Beverly Luff Linn sarà disponibile nelle sale e su VOD e Digital HD dal 19 ottobre.