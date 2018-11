Una sequenza di Avengers: Infinity War, inizialmente, aveva altri personaggi

Il The Art of Avengers: Infintiy War, in questi giorni, ci sta presentando svariati concept inediti, alternativi e scartati, ma l'ultimo - che vi presentiamo dopo il salto - è piuttosto interessante.

Il concept art di Avengers: Infinity War in questione mostra una sequenza alternativa e scartata del film, poi modificata sul grande schermo. Ricorderete sicuramente la sequenza ambientata su Titano dove, in seguito all'arrivo di Nebula, Thanos viene messo fuori gioco da Mantis e Iron Man, Spider-Man, Dr. Strange e Drax tentano di strappargli via il guanto dell'Infinito dalla mano.

In questo concept - che trovate qui sotto - vediamo che, inizialmente, questa 'scena' era differente ed è ambientata in Wakanda. In questa scena scartata, a tentare di togliere il guanto dal Titano Folle sono Thor, Captain America, la Vedova Nera... e Hulk. Questo fa notare, dunque, che i fratelli Russo hanno accarezzato l'idea di avere Bruce Banner tramutarsi nel Golia Verde nel finale della pellicola, rispetto a quanto visto, poi, nella versione cinematografica.

Voi avete apprezzato di più la versione cinematografica oppure l'idea scartata dei concept?